Fenerbahçe kendine geldi

Ligde ve Avrupa’da bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe Beko evinde Teksüz Bandırma’yı yenip rahat nefes aldı.

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 mağlup etti. Maça iyi başlayan Fenerbahçe baştan sona üstün götürdüğü mücadelede özellikle Datome ve Williams'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. İlk çeyreği 21-16, devreyi 44-34 ve üçüncü çeyreği 66-60 önde kapatan Kanarya son bölümde daha etkiliydi. Dördüncü periyotta konuk takım, Terry'nin sayılarıyla 36. dakikada farkı 4'e indirse de F.Bahçe 89-79 galip ayrıldı.



TARAFTAR SÖZLEŞME İSTEDİ



F.Bahçeliler, sözleşmesi sezon sonu bitecek Obradovic ile sözleşme uzatılması için tezahürat yaparken Başkan Ali Koç, taraftarların bu isteğine alkışla karşılık verdi.