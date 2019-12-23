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Filede Karşıyaka ve Göz-Göz galip

Filede Karşıyaka ve Göz-Göz galip
Giriş Tarihi: 23.12.2019

1. Lig A Grubu'nda dün ile Karşıyaka dün müthiş iki zafere imza attı. Göztepe ligin şampiyon adayı 'u 3-0 yenerek büyük bir zafere imza attı.

Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda dün Göztepe ile Karşıyaka dün müthiş iki zafere imza attı. Göztepe ligin şampiyon adayı Bolu Belediyespor'u 3-0 yenerek büyük bir zafere imza attı. İlk iki seti 25-13, ikinci seti 25-22 önde bitirip 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar üçüncü seti 25-19 kaybetsede dördüncü sette rakibini 25-21'lik skorla dize getirip salondan 3-1 galip ayrıldı. Günün diğer önemli maçında Karşıyaka Edremit Güre Spor Salonu'nda Altınoluk'u 25-1817-2522-258-25'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise ligin iddialı ekibi 17-25, 25-15, 20-25, 25-23 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

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