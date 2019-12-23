Galatasaray karışık

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonucunda zirve ile arasında uçurum oluşan G.Saray'da yüzler gülmezken yönetim ve teknik heyet formül aramaya başladı. Son 5 haftada 5 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekipte ağızları bıçak açmazken, değişim hazırlıkları da başladı

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonucunda zirve ile arasında uçurum oluşan G.Saray'da yüzler gülmezken yönetim ve teknik heyet formül aramaya başladı. Ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u tek golle mağlup ederken takım gelecek adına da umut vermiyor. Göztepe'ye 2-1 yenilen G.Saray'da kötü oyunla birlikte takım içerisindeki gerilim de dikkat çekti. Kaleci Muslera ikinci golden sonra takımın sol beki Nagatomo'ya patlarken Kaptan Selçuk ile Ryan Donk arasındaki tartışma da dikkat çekti. Bu arada sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadroyu baştan aşağı yenilemesi beklenirken gelecek haftanın ardından hemen operasyon için düğmeye basılacağı bildirildi.



SAVUNMA OPERASYONU



Aslan'ın özellikle savunma hattını tamamen yenileceği gelen haberler arasında. Nagatomo ve Mariano'yu gözden çıkartan ekip sakat olan Luyindama'nın sözleşmesini dondurup bu bölgeye de bir takviye yapacak. Ayrıca Feghouli, Belhanda, Seri'nin de ikinci yarıda kadroda düşünülmediği öğrenildi.



İNATÇI ONYEKURU



G.Saray'ın devre arasındaki ilk transferi olacağı tahmin edilen Henry Onyekuru kendisine gelen teklifleri bir bir geri çeviriyor. Nijerya basını oyuncuyla ilgili özellikle Rus kulüplerinin devrede olduğunu aktarırken, futbolcunun ise G.Saray'ın ilgisi sebebiyle bu tekliflere sıcak bakmadığını duyurdu. Galatasaray yönetiminin ilk yarının son maçının ardından oyuncuyu geri döndürmek için çalışmalara hız vereceği bildirildi.



SELÇUK TEPKİSİ



G.Saray taraftarları Göztepe maçının ardından özellikle Selçuk İnan'ın performansını eleştirdi. Tecrübeli oyuncunun oynadığı futbolla ilgili tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılılar, genç isimlere şans tanınmasını istediler. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece 5 müsabakaya çıkarken toplamda 260 dakika şans buldu.



EMRE MOR YOLCU GİBİ



G.Saray'ın büyük umutlarla transfer Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un da kulübüne geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Teknik direktör Fatih Terim genç yıldızı grip olduğu için Göztepe maçının kadrosuna almadığını belirtse de oyuncunun bir türlü patlama yapamaması sebebiyle gözden çıkarıldığı kaydedildi.



3 KARŞILAŞMADA 373 DAKİKA



Celta Vigo kulübü Emre Mor'u devre arasında geri almayı kabul ederse Galatasaray'da 600 bin euroluk bir tutar kasada kalacak. 22 yaşındaki Emre bu sezon ligde 10 maçta görev alırken bu maçların sadece 3'ünde 11'de sahaya çıktı ve toplamda 373 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 111 dakika sahada kalan Emre şu ana dek ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.