Gelenek yine bozulmadı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. Süper Lig’de sahasında 15 yıldır Beşiktaş’a yenilmeyen Fenerbahçe bu rekorunu korudu

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti: 3-1. 2. dakikada Isla'nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga'nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. 19'da Gustavo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi. 23'te penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0. 32'de orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ciğerci'nin pasında topla ilerleyen Ozan'ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 45+5'te Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



SON SÖZÜ MURİÇ SÖYLEDİ



48'de Caner'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Elneny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 54'te sol kanatta bulunan Tolga'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta top auta çıktı. 58'de Deniz'in ara pasında Isla'nın ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ön direkte bulunan Vedat'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 69'da Deniz'in korner atışında topa iyi yükselen Muriqi'nin uzak direğe yaptığı vuruş auta çıktı. Maç 3-1 sona erdi.



DERBİYE İLGİ BÜYÜK OLDU



Fenerbahçeli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar sezonun Kadıköy'deki ilk derbisinde takımlarına destek oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında ise maraton üst tribününde üzerinde "Sarı Kanaryalar" yazan dev Fenerbahçe bayrağı açtı. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyahbeyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner'e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi. İki takım oyuncuları, seremoniye "Uyuma- Uyuşturucu ile mücadele uygulaması" yazılı pankartla çıktı.



ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic'i yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.



ERSUN YANAL'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde, 3 değişikliğe gitti. Yanal, kırmızı kart cezalısı Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Emre ve Sadık'ın yeryerine Jailson Marques Siqueira, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc da derbi kadrosunda yer almadı.



LENS, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı. Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Lens, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı. Lens, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.



JAILSON STOPERDE



Fenerbahçe'de stoperde Serdar Aziz'in yanında asıl mevkisi orta saha olan Jailson forma giydi. Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'ın sakatlığından sonra bu bölgede forma giyebilecek isimler arasında Fransız stoper Adil Rami ile Danimarkalı stoper Zanka'yı yedek bıraktı. Fenerbahçe'de kanatlarda Deniz ve Tolga Ciğerci forma giydi. Rodrigues ve Moses'in yokluğunda Yanal, sağ kanatta Deniz'i, sol kanatta ise Tolga'yı görevlendirdi.



İLK KEZ FORMA GİYDİLER



Derbi maçta ilk 11'de görev alan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında oynadı. Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezonun başında kadroya dahil edilen Roco ise söz konusu dönemdeki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı