Karşıyaka sen başkasın

Bu sezon 13’ü lig, 10’u FIBA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maça çıkan Kaf-Kaf 85 günde 20 zafer yaşarken evindeki 12 maçta hiç mağlup olmadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın son kurbanı Beşiktaş oldu. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri rakibini yenerek evinde ligde 7'de 7 yapıp Avrupa Ligi'ndeki maçlarda sahasındaki galibiyet serisi 12'ye yükseldi. İzmir temsilcisi 28 Eylül 2019'da Bandırma deplasmanı ile başlayan müthiş yolculuğuna 10'u Avrupa kupası, 23 maç sığdırdı. Ligde sadece Bahçeşehir'e ve Tofaş'a yenilen, F.Bahçe, G.Saray ve son olarak Beşiktaş'ı dize getiren Kaf-Kaf 13 haftaya 11 galibiyet sığdırdı. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 10 maça çıkan KSK sadece 1 maçı kaybedip 9 maçı kazandı.Binlerce kilometre yol kat ederek 23 maça 20 galibiyet sığdıran Pınar Karşıyaka, taraftarlarını hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk havasına soktu



UFUK'DA ZAFERLER VAR



Tarihi zaferler yaşadığı Pınar Karşıyaka'ya döndükten sonra yeniden müthiş başarılar yaşatan başantrenör Ufuk Sarıca, hedeflerinin hem lig, hem de Avrupa'da tarihi zaferler olduğunu söyledi. Son 3 maçta ligde Darüşşafaka ve Beşiktaş'ı, Avrupa'da Enisey'i yendiklerini hatırlatan Sarıca, "Taraftarımız, oyuncularımız, sponsorumuz ve camiamızla yakaladığımız bu enerji bizi büyük zaferlere taşıyacak" diye konuştu.



RAKİPLERE CEHENNEM OLDU



Pınar Karşıyaka'nın sahasında son kurbanı Beşiktaş oldu. Bu sezon ligde Büyükçekmece, İTÜ, Telekom, G.Saray, F.Bahçe, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ı yenen KSK sahasında 7'de 7 yaptı. FIBA Avrupa Ligi'nde de sahasındaki 5 maçı da kazanan yeşil-kırmızılılar sahasını taraftarlarına cennet, rakiplere cehennem yaptı. Karşıyaka Beşiktaş maçında da müthiş mücadelesiyle taraftarlarını sevince boğdu.