Kim tutar Göz-Göz’ü

Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden, evinde Fenerbahçe ile berabere kalan Göztepe yıldızlar topluluğu Galatasaray'ı yenerek büyük bir iş başardı

Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Teknik direktör İlhan Palut önderliğinde çıkışa geçen Göz-Göz, Doğanlar Stadı'na veda maçında 122 milyon 650 bin Euro değerindeki şampiyon adayı Galatasaray'ı da yenerek Türkiye'nin gündemine oturdu. Son iki yılın şampiyonu karşısında müthiş bir mücadele örneği sergileyen Göz- Göz, ligde puanını 23'e çıkararak Avrupa Kupaları ümidini de artırdı.



7 MAÇTA 14 PUAN



Ligde kendisinden yüksek maliyetli Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenen, evinde ise Yeni Malatya ve Fenerbahçe'yi elinden kaçırarak berabere kalan Göz-Göz, yıldızlar topluluğu G.Saray'a da acımadı. Ligde son 7 haftada çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu süreçte sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılırken sadece tek yenilgi aldı. 7 maçta 14 puan toplayan Göztepe, 2 puan gibi çok önemli bir ortalama yakaladı.



BORNOVA'DA TARİHİ ZAFER



Göztepe, Galatasaray'ı yenerek 17 yıllık hasrete de son verdi. Galatasaray'a karşı son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde alan Göz Göz, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçı da rakibine kaybetmişti. Ligde evinde son üç maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, bu 3 puanla rahat bir nefes aldı.



ÜÇ PUANA ÜÇ FİRE VERDİ



Göztepe, Galatasaray'ı yenerek altın değerinde bir 3 puan kazandı ama birçok oyuncusunu da kaybetti. Önümüzdeki hafta Sivas'a konuk olacak olan Göztepe'de, G.Saray maçına 3'er sarı kartla çıkan 3 oyuncu da kart görerek cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekipte, önceki günkü maçta sarı kart gören savunma oyuncuları Titi ve Gassama ile golcü Cameron Jerome Sivas maçında yok. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha Poko ve stoper Alpaslan'ın sakatlıkları ise sürüyor. Poko'nun Sivas maçına yetişmesi zor gözükürken, Titi'nin yokluğunda sağlık heyeti Alpaslan'ı maça yetiştirmek için büyük çaba sarfediyor.



KASASI DOLDU



Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla geçen Göztepe, aldığı başarılı sonuçlarla kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle galibiyet sayısını 6'ya çıkarırken, 5 beraberlik elde etti. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere verdiği performans ödülleri sayesinde Göz-Göz hatırı sayılır bir servet edindi. Ligde her galibiyete 2 milyon 600 bin lira, beraberliklere de 1 milyon 300 bin lira ödül verilirken Göztepe'nin kasasına performans gelirleri olarak toplam 22 milyon 100 bin lira girdi. Süper Lig'de kulüplere verilen 9 milyon Euro'luk ayakbastı parası da eklenince Göztepe'nin 16 haftalık süreçte toplam kazancı ise 31 milyon 100 bin lirayı buldu.



HALİL AKBUNAR'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK



Galatasaray karşısında Göztepe'yi 2-1 öne geçirip kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Halil Akbunar ilginç bir istatistiğe imza attı. Galatasaray maçıyla Doğanlar Stadı'na veda eden Göztepe'de Halil, Bornova'daki açılış ve kapanış maçlarında gollere imza attı. Göztepe, Doğanlar'da ilk kez sahaya çıktığı 1 Ekim 2016'da Elazığspor'la 1-1 berabere kalmış ve tek golü Halil atmıştı. Halil, sarı-kırmızılıların bu stattaki son golünü atarak kendisi için unutulmaz bir anı yaşadı.



ROBİN HOOD GÖZTEPE



Süper Lig'de bu sezon Göztepe zenginden aldı, fakire verdi. Puan sıralamasında üstünde yer alan yüksek bütçeli ekiplere diş geçirerek ivme yakalayan Göz-Göz, alt sıra takımları karşısında ise varlık gösteremedi. İlk 8 içinde yer alan takımlardan sadece Başakşehir ve Beşiktaş'a yenilen İzmir ekibi, Trabzon, F.Bahçe, G.Saray, Y.Malatya ve Alanya'dan 11 puan çaldı. Ancak Göztepe, altında yer alan ekiplerden sadece Konya, A.Gücü ve Kayseri'yi yenmeyi başardı. G.Antep, Denizli, Rize ile berabere kalan sarıkırmızılılar, G.Birliği, Kasımpaşa ve Antalya'ya yenildi. Göz-Göz 12 puan alırken, 15 puanlık bir kayıp yaşadı.

BURAK HAKERLER