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Pistten rekor çıktı

Pistten rekor çıktı
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'da yapılan Atletizm Salon Deneme müsabakalarında erkekler 4x200 metrede Türkiye rekoru kırıldı. , , ve ’dan oluşan dörtlü, 4x200 metrede U20 ve büyükler yeni Türkiye rekoru kırdı

İstanbul'da yapılan Atletizm Salon Deneme müsabakalarında erkekler 4x200 metrede Türkiye rekoru kırıldı. Romanya, Lübnan ve İstanbul Karması ile birlikte yarışa çıkan Konya Karması, 1:29.79'luk dereceyle Romanya'nın ardından ikinci oldu. Romanya, 1:29.78 ile kazanırken, saniyenin yüzde biri farkla ikinci olan Kaan Gacar, Gökdeniz Göçmen, Fatih Arslanpınar ve İlyas Çanakçı dörtlüsü, yeni Türkiye rekoruna imza attı. Büyükler ve U20'de Türkiye rekoru olan 1:29.93'lük derece geçen yıl yine Ataköy'de yapılmıştı. Eski rekoru 0.14 saniye geliştiren Konya Karması, böylece yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yarışmaların ilk gününde erkeklerde 60 metre, 400 metre, 1500 metre, uzun atlama, yüksek atlama, kadınlarda ise 60 metre, 400 metre, 1500 metre, üç adım ve gülle atma branşlarında oldukça zevkli ve çekişmeli yarışmalar yapıldı.

MERYEM TİDİM İKİNCİ OLDU

Çoklu branşlardaki deneme müsabakasında ise U18 yaş grubundaki pentatlon müsabakası tamamlandı. Özbek Şahribanu Gofurjanova'nın kazandığı bu yarışmada Meryem Tidim ikinci oldu. Atletizm Salon Deneme Yarışlarında heyecan bugün ve yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek. Bazı sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları barajını geçmek için mücadele ediyor.

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