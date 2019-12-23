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Trabzon Konya virajında

Trabzon Konya virajında
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını üzen , bugün ile deplasmanda oldukça zorlu bir maça çıkacak. 'nda saat 20.00'de başlayacak maçı yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını üzen Trabzonspor, bugün Konyaspor ile deplasmanda oldukça zorlu bir maça çıkacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ligde geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olarak zirve yarışında yara alan bordo- mavililer, Konya deplasmanında kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir, Ahmet ve Hosseini, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, eksiklere rağmen Konyaspor'u Konya'da yenecek güçte olduklarını belirtirken, "Kazanırsak zirve yolunda avantaj yakalayacağız. Ekibime güveniyorum" dedi.

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