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Baba oğul birbirine rakip oldu

Baba oğul birbirine rakip oldu

24.12.2019, 17:45

1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan - Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu. Son dakika golüyle maçı kazanan ’nın ekibi, oğlunun forma giydiği Karamanköyspor’dan rövanşı almayı başardı.

Karesibeyi Vicdaniyespor'un 67 yaşındaki başarılı antrenörü Mehmet Sarı ile Karamanköyspor'un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Rifat Sarı, pazar günü AHP 4 numaralı sahada oynanan maçta karşı karşıya geldiler.

Mücadele öncesi baba ve oğlu objektiflere poz verirken, bu mücadeleden galip ayrılan Karesibeyi Vicdaniyespor'un antrenörü Mehmet Sarı oldu. Son dakika golüyle maçı kazanan Mehmet Sarı'nın ekibi, oğlunun forma giydiği Karamanköyspor'dan rövanşı almayı başardı.

IHA

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