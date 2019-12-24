Büyük Altay hayata döndü

TFF 1. Lig'de geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle 6 maç sonra kazanıp kendine gelen Altay, deplasmanda Erzurumspor'u da 3-1 yenerek yeniden umutlarını yeşertti.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle 6 maç sonra kazanıp kendine gelen Altay, deplasmanda Erzurumspor'u da 3-1 yenerek yeniden umutlarını yeşertti. Zorlu geçmesi beklenen deplasmandan rahat bir skorla ayrılan siyahbeyazlılar 23 puana ulaşıp hem ilk 2 sırayla hem de Play-Off hattıyla arasındaki farkı eritmeyi başardı. Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Ali Tandoğan, büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.



GALİBİYETİN DEVAMI GELECEK



Derslerine çok iyi çalıştıklarını belirten Ali Tandoğan, "Futbolcularım oyunun bozulmaması için her şeyi yaptı. Erzurumspor da çok iyi mücadele etti. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Erzurumspor'da çok kaliteli ayaklar var. Bunlara önlem almazsanız, skor anlamında istediğiniz sonuca gidemezseniz. O yüzden onları sahada belli noktalarda ortadan kaldırmaya çalıştık. Sonrasında da hızlı hücumlarla gol yollarında mücadele ettik" diye konuştu.



GOLCÜ PAİXAO FARK YARATTI



Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Büyükşehir Belediyespor Erzurum deplasmanında coştu. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan bu sezon ise ilk haftalarda suskun kalan 35 yaşındaki futbolcu, BŞB Erzurumspor maçında 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran tecrübeli golcü Paixao, Altay'ın en skorer ismi olmayı başardı. Portekizli oyuncu Adanaspor (2), Bursaspor, Altınordu (2) ve Hatayspor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.