“Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorunda” diyen Çebi, “Maçın hakemi, TFF ve kurulları, yönetimden memnun muydu? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. Özür dileyin. ‘Memnunuz’ diyorsanız onu söyleyin. Sizin adınıza biz utanalım” dedi

Kadıköy'de önceki akşam F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olan ve zirve yarışında ağır darbe alan Beşiktaş'ın hedefinde hakemler ve TFF vardı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek veryansın etti. Çebi, "Maçın başından sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Özür dilemek büyük bir erdemdir. Maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Yok, biz memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz utanalım" diye konuştu.



VAR'I DA ELEŞTİRDİ



VAR'a yönelik de eleştirilerde bulunan Beşiktaş başkanı, "VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim" ifadelerini kullanarak Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'a da çattı.



İŞTE ÇEBİ'DEN SATIR BAŞLARI



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dünkü toplantıdaki öne çıkan diğer ifadeleri şöyle:



Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz.

Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik.

Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne. O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak.

Bu derbiyi hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak.



UEFA VE FIFA'YA GİDECEĞİZ



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Hakem Komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istediklerini kaydederek planlarını şu şekilde özetledi: "Bu gözlemci yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Bizim ve rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız" dedi.