Fenerbahçe 12’den vurdu

Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışına yeniden tutunan F.Bahçe'de yüzler gülerken ilk yarı bitmeden 10 gole ulaşan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerde son 12 sezonun ilk yarıları itibarıyla en golcü santrforu oldu.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Muriç'i almayı başaran Fenerbahçe, bu bölgede hedefi adeta 12'den vurdu. Vedat Muriç, henüz ilk yarı bitmeden rakip fileleri 15 maçta 10 kez havalandırdı. Bu performansıyla Muriç, son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla sarı-lacivertlilerin en golcü santrforu olma özelliğini elde etti. Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı. Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol barajını geçen son futbolcu 12 golle Brezilyalı yıldız Alex de Souza olmuştu.



OTOPARKTA GÖRÜŞTÜLER



Derbi sonrası yapılan açıklamalar dikkat çekerken F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya geldi. Yanal'ın "Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan F.Bahçe galip geldi. Görevimizi yaptık" sözleri gündeme bomba gibi düşerken Koç ile Yanal'ın stat otoparkında kısa bir görüşme gerçekleştirdiği görüldü.



SON 17 DERBİDE 1 KEZ YENİLDİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de derbilerde gösterdiği performansla taraftarını sevindirmeye devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük kuran Fenerbahçe, son 17 derbide sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, son 4 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 17 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 1 kez sahadan yenik ayrıldı.