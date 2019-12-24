İnadına Göztepe

Göztepe, VAR ve hakem kararlarının yanı sıra sakatlık ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen Avrupa Kupaları umudunu korudu. Hiçbir maça ideal kadroyla çıkamayan Göz-Göz’ün şu ana kadar 17 oyuncusundan farklı zamanlarda mahrum kaldı

Süper Lig'de zaferler serisine Galatasaray'ı da ekleyen Göztepe, 16 haftalık süreçte yaşadığı tüm zorluklara rağmen aldığı sonuçlar ve futboluyla Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Düşük bütçesiyle devlere kafa tutan Göztepe, lig başından bu yana hatalı hakem ve VAR kararlarının yanı sıra birçok puan kaybederken sakatlık ve cezalar nedeniyle de bir türlü hiçbir maça ideal kadroyla çıkamadı.



İDEAL KADROYU BULAMADI



Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana sakatlık ve cezalara toplam 17 oyuncusunu kurban verdi. Sarı-kırmızılı ekipte as kadroda forma giyen kaleci Beto, Reis, Berkan, Poko, Alpaslan, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome, Eren ve Deniz farklı zamanlarda yaşadığı sakatlık ve aldıkları cezalar nedeniyle takımı yalnız bıraktı.



POKO İLK SIRADA YER ALDI



Orta saha oyuncusu Poko 1 maç cezalı, 7 maç da sakat olduğu için takımdan en uzun süre ayrı kalan futbolcu alırken, ilk 4 hafta sakat olan Jerome ise ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, son oynanan G.Saray maçında da Titi, Gassama ve Jerome'u sakatlıklara kurban verdi. Göz-Göz, önemli eksiklere rağmen 23 puanla 9. sırada yer alırken Avrupa hayalini canlı tuttu.



İLHAN PALUT MUCİZESİ



Göztepe, genç teknik direktör İlhan Palut ile ligde büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Palut, Yeni Malatya maçıyla birlikte geçtiği Göztepe dümenini üst sıralara kırdı. 6 maçta takımın başında sahaya çıkan Palut ile Göz-Göz, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece tek yenilgi alırken sarı-kırmızılılar, bu süreçte 11 puan toplayarak düşme hattıyla bağını kopardı. Palut, başarılı sonuçlarla rüştünü ispatladı.



GÖZ-GÖZ UZUN ATLADI



Süper Lig'de 9. hafta Kasımpaşa yenilgisiyle averajla 9 puanla 15. sırada yer alan Göztepe, son 7 maçta aldığı sonuçlarla uzun atladı. 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik alan Göz-Göz 14 puan toplarken, toplamda 23 puana ulaşıp puan cetvelinde 9. sıraya yükseldi. Düşme potasıyla puan farkını 9'a çıkaran Göz-Göz'ün 4. Sıradaki Beşiktaş ile arasında sadece 4 puan kaldı.



MECBURİ DEĞİŞİM



Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, 3 oyuncunun cezalı olması nedeniyle değişime gidecek. Göztepe'de savunmada Gassama ve Titi'nin yanı sıra ileri uçta Jerome cezası nedeniyle Sivas'ta forma giyemeyecek.



DENIZ FORVET ÇIKACAK



Sakat olan Alpaslan'ın maça yetişmeme ihtimalini de hesaplayan Palut, savunmada Gassama'nın yerine Murat Paluli, Titi'nin yerine de Leo'yu kullanmayı planlıyor. Berkan'ın cezasının sona ermesiyle sol bekte rahat nefes alan Palut, ileri uçta da Jerome'un yerine Deniz Kadah'ı hazırlıyor.

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