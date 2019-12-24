Karşıyaka'da yoğun tempo

Antalya’da 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka’nın hazırlık maçı programı netleşti. Kaf-Kaf, Niğde Futbol ve Nevşehir’le oynayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Yeşilkırmızılılar, Antalya'da 28 Aralık'ta 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK, 30 Aralık'ta ise 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Nevşehir Belediyespor'la özel maç oynayacak. Kaf-Kaf, Nevşehir karşılaşmasının ardından 9 günlük kampını tamamlayıp İzmir'e dönecek. Kamp sonrası 2 gün yeni yıl izni yapacak Karşıyaka, ardından ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde devam edecek. Kaf-Kaf kampa U17 takımının golcüsü Mustafa Durgun'u da götürdü. Yeşilkırmızılı ekibin altyapısında geçen sezon Bölgesel Gelişim U16 Ligi'nde 22, bu sezon U17 Ligi'nde yarım devrede 10 gol atan 16 yaşındaki yıldız adayının önümüzdeki dönemde profesyonel yapılması bekleniyor.



ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ



Teknik direktör Soner Tolungüç, ikinci yarıda da başarılı performanslarını sürdüreceklerini söyledi. Tolungüç, "İyi bir çalışma ortamı yakaladık. Oyuncularımız beklentilerimizin üstüne çıkıyor. Ligde çok iyi işler yapacağız" dedi.