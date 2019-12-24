Krizi Arda çözecek

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Emre taktiği gibi eski oyuncusunu takıma kazandırarak sarı-kırmızılı ekibi toparlamasını bekliyor. Aslan’da Onyekuru’nun transferi de an meselesi

Son Göztepe mağlubiyeti ile zirvenin 10 puan gerisinde kalan G.Saray'da transfer hareketliliği başlarken sarı-kırmızılıların Arda Turan planı da şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in saha içerisinde takımı toparlayacak bir isim aradığı M.Başakşehir'den Arda ile bu sorunu çözmeyi hedeflediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun üstlendiği misyon gibi Arda'ya takımı yönetecek bir rol vereceği öne sürülürken bu sayede takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor'un da kazanılacağı düşünülüyor. Bilindiği gibi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda'nın vereceği karara saygı duyacaklarını ve olası transfer için zorluk çıkarmayacaklarını açıklamıştı.



KADRODA YOKTU



Arda takımının son Kayseri mücadelesinde de kadroda yer almazken devre arasında sarı-kırmızılılara ilk imza atacak isim olması bekleniyor. Arda'nın hemen ardından Monaco forması giyen Henry Onyekuru ile ilgili görüşmelerin de sonlandırılacağı gelen haberler arasında. Onyekuru bu sezon Fransız ekibinde sadece 4 lig maçında bir asist yaptı.



TUZLA'YA AĞIR FATURA



Galatasaray'ın kupadan elediği Tuzla'ya ceza yağdı. PFDK maç sonu olaylara karışan Gökhan Çıra'ya 5 maç ve 7 bin 500 lira para cezası verirken Kerem Şahin'e 4 maç ceza geldi. Sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Bayram Olgun'a 1 maç, yönetici M.Ali Kanıçok'a 45 gün, kulübe de 30 bin TL para cezası kesildi.