Menemen 'Ekol'ü

Ligin ilk 6 haftasında topladığı 4 puanla alt sıralarda yer alan Ekol Göz Menemenspor, oynadığı son 10 karşılaşmada 24 puan toplayarak 2. sıraya yerleşti. Lider Hatayspor’un 8 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler Süper Lig ışığını yaktı, rakiplerin korkulu rüyası oldu

TFF 1. Lig'de geriye düştüğü maçta evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, 16. hafta sonunda büyük bir mucizeyi gerçekleştirdi. Sezon başında küme düşecek ekipler arasında gösterilen ve ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi alarak alt sıralarda bulunan sarı-lacivertliler, son 10 maçta 24 puan toplayarak bu kez Süper Lig ışığını yaktı. Bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de fırtına gibi esen Menemen ekibi, 28 puana ulaşıp adını 2. sıraya yazdırdı. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan İzmir temsilcisi ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmeyi de garantiledi. Menemenspor 10 maçta Adana Demirspor, Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adanaspor ve Bursaspor'u yenerken, Erzurumspor, Boluspor ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16 hafta sonunda 21 gol atıp kalesinde ise 17 gol gördü



SIKINTILAR SONA ERDİ



Sezona kongre ve yönetim krizleriyle başlayan, 26 Mayıs'ta başkan seçilen Tahir Şahin'e açılan davalar sonucu bir süre yönetim kuramayan Ekol Göz Menemenspor tüm sıkıntıları da geride bıraktı.



EKOL GÖZ BİZE GÜÇ VERDİ



Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, sezon başında Ekol Göz Hastanesi'nin takıma yapmış olduğu katkı ve sponsorluğun güçlerine güç kattığını söyledi. Laleci, "Bu sayede yeni sezona moralli başladık. Bu anlamda ben bir kez daha Ekol Göz Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum. Hedefimiz kendilerine verdiğimiz Süper Lig sözünü tutmaktır" dedi. Laleci, bulundukları konumun sürpriz olmadığını açıklayarak şöyle devam etti:

"Çok iyi karaktere sahip bir takımımız var. Bursaspor karşısında geriye düştük ancak pes etmedik. Kazanacağımıza dair inancımızı son dakikaya kadar kaybetmiyoruz."