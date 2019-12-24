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Obradovic’e yeni sözleşme kapıda

Obradovic’e yeni sözleşme kapıda
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Fenerbahçe'de yönetim, 'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Obradovic'e taraftarların verdiği destek amacına ulaştı.

Fenerbahçe'de yönetim, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Obradovic'e taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı-lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı. Birsel Vardarlı Demirmen'in jübile törenine katılan Ali Koç, "Sözleşme yolda" dedi. Obradovic ise "Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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