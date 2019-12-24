Sualtına Ege damgası

İTOB’un desteklediği Ege Sualtı Sporları Kulübü, Kütahya’daki Sualtı Hokeyi U19 Gençler Türkiye Şampiyonası’nda da zirve yaptı

Ege Sualtı Sporları Kulübü, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 19-22 Aralık tarihleri arasında 22 erkek, 10 kadın olmak üzere toplamda 32 takımın katılımı ile Kütahya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Gençler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katıldı. Ege Sualtı Sporları Kulübü, 6 galibiyete karşı sadece 2 mağlubiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. İzmir Ticaret Organize Sanayi Bolgesi (İTOB) destekleri ile katıldıkları sualtı hokeyi müsabakalarında kıyasıya mücadele eden Ege Sualtı Sporları Kulübü, 2021 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Sualtı Hokeyi U19 Gençler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olan kadın ve erkek sporcuları milli takımlara vermeye hazırlanıyor. Milli takım antrenörleri tarafından gözlemlenen müsabakalarda özellikle 2003-2005 yılları arası doğumlu sporcular mercek altına alınırken, bu yaş aralığındaki Ege Sualtı Sporları Kulübü sporcularının performansı teknik heyet tarafından memnuniyet ile karşılandı.



"SON DERECE MEMNUNUZ"



Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı ve milli takım antrenörü Tarkan Laleli, "İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleri ile katıldığımız bu turnuvada sezon başında olmamıza ve sporcularımız hazır olmamamasına rağmen büyük bir başarı elde ettik. Bu sonuçlar bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şubat ayında yapılacak bir sonraki müsabakalara tam performans ile mücadele edeceğiz. Sporcusu, teknik heyeti, yönetimi, taraftarı tek bir yürek olmuş durumdayız" dedi.