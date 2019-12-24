Toronto Raptors’un tarihi geri dönüşü

NBA'de Toronto Raptors, ikinci yarıda 30 sayı geri düştüğü Dallas Mavericks maçını 110- 107 kazandı. Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından galip ayrılmayı başardı.

NBA'de Toronto Raptors, ikinci yarıda 30 sayı geri düştüğü Dallas Mavericks maçını 110- 107 kazandı. Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından galip ayrılmayı başardı. Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Raptors'ta Kyle Lowry, 20'si son periyotta olmak üzere 32 sayı atmasının yanı sıra 10 asist ve 8 ribaunt üretti. Raptors'ta Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt, Hollis-Jefferson da 18 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu. Mavericks'te Brunson'ın 21 sayı, 9 asist ve Porzingis'in 19 sayı, 12 ribaunt, 3 blokluk performansı galibiyete yetmedi.