Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 'dan kötü bir haber geldi. Lille forması giyen milli yıldızın çapraz bağları koptu. Yusuf EURO 2020’de yok

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 'dan kötü bir haber geldi. Takımının Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçın 87. dakikasında sakatlanan milli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Sezonu kapatan başarılı oyuncu böylelikle ay-yıldızlı ekibimizin Haziran ayında mücadele edeceği Euro 2020'de forma giyemeyecek.

13 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST



22 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde toplam 13 maça ilk 11'de çıktı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun, Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra planlama yapacağı belirtildi.