  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

sezonu kapattı

Yusuf Yazıcı sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'dan 'nın takımına transfer olan milli futbolcumuz 'dan kötü bir haber geldi. Lille forması giyen milli yıldızın çapraz bağları koptu. Yusuf ’de yok

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 'dan kötü bir haber geldi. Takımının Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçın 87. dakikasında sakatlanan milli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Sezonu kapatan başarılı oyuncu böylelikle ay-yıldızlı ekibimizin Haziran ayında mücadele edeceği Euro 2020'de forma giyemeyecek.

13 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

22 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde toplam 13 maça ilk 11'de çıktı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun, Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra planlama yapacağı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf Yazıcı sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN