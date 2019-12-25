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zirveyi ıskaladı

Akhisarspor zirveyi ıskaladı
Giriş Tarihi: 25.12.2019

1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan Akhisar, bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı. Akigor, toplamda 6 beraberlikle, Keçiörengücü ve 'un (7) ardından en çok berabere kalan 3. takım oldu.

TFF 1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan Akhisar, bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı. Akigor, toplamda 6 beraberlikle, Keçiörengücü ve İstanbul'un (7) ardından en çok berabere kalan 3. takım oldu. Ligde 28 Ekim'deki Osmanlı deplasmanından sonra hiç yenilmeyen Ege ekibi, bu periyotta yalnız Altay ve İstanbulspor'u evinde yenebildi. Adana Demir, Erzurum, Ümraniye, Balıkesir ve son olarak Boluspor'la berabere kalan yeşil-siyahlılar, bileğinin bükülmediği haftalarda 10 puan kaybetti. 27 puanla üçüncü sırada bulunan Akigo, son hafta Öncesi lider Hatay'ın 9, ikinci sıraya yerleşen Menemen'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

KENAN MOLLA

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