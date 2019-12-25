Arkas’ın Milli kardeşleri

Arkas Spor forması giyen milli voleybolcular Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, kariyerlerini yurtdışında sürdürmek istediklerini ifade etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas'da yolları kesişen Bosna Hersek doğumlu Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler hedef yükseltti. Babaları Ekrem Lagumdzija gibi voleybolcu olan ve bu sporla çok erken tanışan Adis, 2014 yılında Türkiye kariyerine Galatasaray formasıyla başladı. Ardından Arkasspor'a transfer olan Adis, bu süreçte A Milli Voleybol Takımı'na seçilerek çıtayı en yükseğe taşıdı. Adis Lagumdzija'nın kardeşi Mirza Lagumdzija da 2016'da ağabeyi gibi Türkiye'nin yolunu tutarak Arkas Spor'a transfer oldu.



BABAM BİZİ HAZIRLADI



Kardeşi ile Arkas Spor forması altında buluşan ve 2014 yılında Türk vatandaşı olan Adis, "Babam bizi profesyonel olarak oynamak için küçük yaştan beri hazırlıyordu. Aynı takımda olmasak bile ikimiz de aynı sporu yapacağımızı biliyorduk. O yüzden ben Türkiye'ye geldim, 2 sene sonra kardeşim arkamdan geldi. Kardeşim hep daha iyi olsun istiyorum. Onun da kendini kanıtlaması gerekiyor. Hedefimiz kariyerimizi yurtdışında sürdürmek" dedi.



AĞABEYİM DÜNYA YILDIZI OLACAK!



MIRZA Lagumdzija ise boyunun uzun olmasından dolayı neden basketbolcu olmadığına dair sorularla karşılaştığını ancak voleybolu sevdiğini söyledi. Ağabeyinin voleybolcu olmasının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu dile getiren Mirza, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü herkes beni onunla kıyaslıyor. Ağabeyim çok iyi bir sporcu ve dünya yıldızı olacak. Ben de ileride yurt dışında forma giymek istiyorum.