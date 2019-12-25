Bu nasıl sevgi

Altaylılar, Perşembe günü kupa maçında Trabzon, Pazar günü de Erzurum karşılaşmasında yerlerini almak için 5 gün içinde 5 bin 480 kilometre yol kat ederek takımının yanında oldu ve büyük alkış aldı

TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye indiren Altay'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın gelmesiyle çıkışa geçen siyah-beyazlılar da geçtiğimiz hafta en büyük alkışı cefakar taraftarı aldı. Altaylı taraftarlar 5 gün içinde 5 bin 480 kilometre yol yaparak takımlarının yanında tribündeki yerlerini aldı. 19 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzon'a konuk olan İzmir ekibini, taraftarı tribünde yalnız bırakmadı.



32 SAAT YOL YAPTILAR



İzmir-Trabzon arası 32 saat yolculuk yapan ve iki bin 280 kilometre giden siyahbeyazlılar, Cuma İzmir'e vardıktan sonra, Cumartesi de Erzurumspor deplasmanı için yola çıktı. Erzurum için yaklaşık 3 bin 200 kilometre yol arşınlayan siyah-beyazlılar, Dadaşlar önünde alınan 3-1 galibiyetin sevinciyle İzmir'e geri döndü. Bu sezon Altay'ın tüm dış saha maçlarında tribündeki yerini alan Altay'ın Kabus isimli taraftar grubu, 5 günde Trabzon ve Erzurum gibi İzmir'e uzak deplasmanlara giderek büyük bir alkış aldı

GÖRKEM TÜRKYILMAZ