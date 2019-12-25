Göz-Göz’ün gözü kara

Son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Sivas’ı yıkma planları yapan Göztepe, ilk yarıyı zaferle kapatıp taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor

Süper Lig'de son hafta evinde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına etki eden Göztepe, şimdi de gözünü lider Sivasspor'a çevirdi. Ligde 16 hafta sonunda 23 puanla 9. sırada yer alan Göz-Göz, puan cetvelinde kendisinden üst sırada yer alan ekiplere karşı aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-kırmızılılar, zirveye oynayan Trabzon, Alanya ve Galatasaray'ı yenerken, evinde yıldızlar topluluğu Fenerbahçe ile ve yakaladığı çıkışla dikkat çeken Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.



11 PUAN ÇALDI



Şampiyonluk kovalayan ekiplerden 11 puan çalmayı başaran Göztepe, 34 puanla ligde açık ara liderliğini sürdüren D.Grup Sivasspor'u da deplasmanda dize getirip çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 8 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 7 galibiyet alarak büyük bir başarı elde eden İç Anadolu ekibi karşısına 3 puan için çıkacak olan Göz-Göz ilk yarıyı da zaferle kapatmanın planlarını yapıyor



ORTA ALANDAN MÜTHİŞ KATKI



Göztepe, 16 hafta sonunda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken skora en çok katkıyı orta saha oyuncuları yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte ileri uçta forma giyen oyuncuların suskun kaldığı sezondan orta alandan takıma 11 gollük bir katkı geldi. Orta sahada forma giyen Serdar 3 golle en skorer isimlerden biri olurken, Halil Akbunar, Soner, Napoleoni ve Andre Castro da 2'şer gol kaydetti. Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen stoper olarak görev yapan Alpaslan da 3 gol atarken, sol bek Berkan 2, stoper Reis ise 1 gol atmayı başardı. Golcülerden sadece Jerome 2 gol kaydetti.



KENDİNİ AŞTI



Göztepe, Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezonki performansını geride bıraktı. 16 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlikle 23 puan toplayan Göztepe, geçen yıl ki performansının 4 puan üzerine çıktı. Sarı-kırmızılılar geçen yıl ilk 16 haftayı 19 puanla 12. sırada tamamlamış, ilk yarı sonunda da 22 puan almıştı. Geçen sezon 16. hafta itibariyle düşme potasıyla arasında 3 puan olan Göztepe, bu yıl ise tehlike hattının 9 puan önünde yer aldı.

BURAK HAKERLER