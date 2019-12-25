Horoz evde kayıp

Sahasında Alanyaspor önünde yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Yukatel Denizlispor 16 haftalık periyotta deplasmanda 14 puan toplarken, evindeki maçlardan ise sadece 7 puan alabildi

Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ilk yarıda, sahasındaki 8 maçta topladığı 7 puanla evinde başarısız bir görüntü çizdi. Ligin 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Horoz, 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da aynı skorla yenilmişti. Ligde Aytemiz Alanyaspor maçına kadar mağlup olmadığı 4 haftada 10 puan toplayan yeşil-siyahlı ekibin yenilmezlik serisi sona erdi. İç sahada 8. maçında 5. mağlubiyetini alan Horozlar, en farklı yenilgiyle tanıştı.



DIŞ SAHADA DAHA BAŞARILI



Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilk devredeki iç saha maçlarını tamamlayan Yukatel Denizlispor, evindeki 8 karşılaşmada topladığı 7 puanla ligde en başarısız ekiplerden biri oldu. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise iç sahadaki performansının iki katına ulaştı ve 14 puan topladı. İç sahada Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorlarla geçen, Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Denizli temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor (0-1), Kasımpaşa (0-1), Fenerbahçe (1-2), Demir Grup Sivasspor (0-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-5) mağlup oldu. Evindeki 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, 7 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.



KARİYERİNİN EN AĞIR ŞOKU



Denizlispor'un Alanyaspor karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyet, teknik patron Mehmet Özdilek'in kariyerinin en farklı yenilgilerinden biri olarak tarihe geçti. Özdilek, Kayseri Erciyespor'u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'a karşı 5-1'lik yenilgi almıştı. Özdilek'in Antalyaspor'da görevde iken 28 Şubat 2010 tarihinde evinde Maniasaspor'a karşı da 4-1'lik mağlubiyeti bulunuyor.

ÖZDİLEK: MUSTAFA YUMLU'YU ARADIK!



Denizlispor, kulüp tarihinde en farklı iç saha yenilgisini alırken, teknik patron Mehmet Özlidek oyuncularına sahip çıktı. Bir sezonda takımının böyle bir yenilgiye toleransı olduğunu belirten Özdilek, "Takımımın da beklentinin altında futbol oynadığı bir maç olsun. Kafayı öne eğecek hiçbir şey yok. Oyunculara da bunu söyledim" dedi. Özdilek, "Zaman zaman bu tür sonuçlardan sonra takımlara negatif yansımalar olabiliyor. Oyunun kırılma anlarında son vuruşlarda çok becerikli değildik. Net söyleyeyim. Defansta Mustafa Yumlu'yu aradık. Mustafa olsa duran toptan ilk golü yemezdik belki. Ankaragücü'nü yenip yaraları saracağız" dedi.



LOPES, ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OYNAMIYOR



Yukatel Denizlispor'da, belindeki sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak Zakarya Bergdich'in şoku yaşanırken, Alanyaspor maçında sarı kart gören Tiago Lopes cezalı duruma düştü. Mecburen Alanya karşısında sol bekte oynayan Lopes'in cezalı duruma düşmesi teknik heyeti sıkıntıya sokarken, takım sol beksiz kaldı.

SEBAHATTİN ALP