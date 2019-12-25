İzmir uçuşa geçecek

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirdi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) zirvesinde çarpıcı projeler gündeme geldi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirdi. Toplantıda İZVAK Başkanı Ali Erten'in 2019 Faaliyet Raporu sunumunun ardından, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak anılması ve İZVAK tarafından hazırlanan, İzmir'in 10 yıllık Spor Master Planı'nın en önemli başlıklarından biri olan, "İzmir'de Spor Turizminin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi" konusu masaya yatırıldı.



5 YILDA SPOR MERKEZİ



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Dünyada 1.4 milyar gezen turist var. Dünya turizminin yüzde 10'unu spor turizmi oluşturuyor. İzmir bu konuda çok önemli avantajlara sahip. İzmir'e 2018 yılında 1 milyon turist geldi. Bunu 5 yılda 5 milyona çıkartabiliriz. İzmir'in tesis konusunda eksikleri olabilir ancak iyi olan yönlerimizi öne çıkarıp, tanıtım ve pazarlamayla bunu aşabiliriz. Antalya'nın 25 yılda yaptıklarını iyi analiz ederek İzmir'i kısa sürede atağa kalkmasını sağlayabiliriz" dedi.



ATATÜRK STADI YIKILIP YENİ STAT YAPILMALI



Konuşmacılar, İzmir'in bir zamanlar milli maçların merkezi olduğunu ancak yıllardır bu kente maçların verilmediğini belirterek, "Göztepe'nin stadı bitmek üzere. Alsancak Stadı da 2020 yılı içinde tamamlanacak. Karşıyaka Stadı geç kalmasına rağmen ihale çalışmaları yapılacak. Türk futbolunun beşiği İzmir'in eskisi gibi milli maçlara ev sahipliği yapması için Atatürk Stadı yıkılıp yerine UEFA standartlarına uygun en az 40-50 bin kişilik modern bir stat yapılabilir. Stadın yıkılıp yerine modern bir stat yapılması için devletin üst mercilerinde de çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu proje gerçekleşirse İzmir şaha kalkar" denildi.



ZİRVEYE KİMLER KATILDI?



Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Başkanı Mehmet Sepil'in başkanlığını yaptığı toplantıya, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Buca FK Başkanı Cihan Aktaş, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval, TÜRFAD Başkanı Bahri Vreskala, İZVAK'ın danışma kurulu üyeleri ve gazete temsilcileri yer aldı.



ADNAN SÜVARİ SEZONU OLSUN



Spor Toto Süper Lig'de beş yıldan bu yana devam eden uygulamayla futbolun unutulmaz efsanelerinin isimleri sezona veriliyor. İZVAK, Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav ve Cemil Usta'dan sonra önümüzdeki dönemde de yani 2020-2021 sezonuna İzmir'in yetiştirdiği Göztepe'nin efsane teknik direktörü Adnan Süvari'nin adının verilmesi için harekete geçti. Gerek Göztepe'de, gerekse A Milli Takımımızda sayısız başarılara imza atan, 6 dilde konuşabilen, ulusal değerlere bağlı, dünyaya 4-3-3 sistemini öğreten, Milli Takım ile Rusya'yı Moskova'da yenen futbol adamı Adnan Süvari'nin isminin yeni sezona yakışacağını söyleyen katılımcılar seferberlik ilan etti.



ALİ ERTEN "BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"



İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda sonuç ve hedef odaklı olarak birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "Birlikteliği sağladığımız takdirde neler yapabileceğimizi gördük, görmeye de devam edeceğiz. Biz bunları hepimiz kenetlenerek başarabiliriz.



BAKAN'A TEŞEKKÜR



Yöneticilerimize, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Birlikleri başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, belediye ve siyasi temsilcilerimize, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz." Konuşmacılar Birinci Lig'de mücadele veren Ekol Göz Menemenspor ve Altay'ın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Göztepe ile birlikte üç takımımız Süper Lig'de olursa Türk futboluna ağırlığımızı koyarız" deyip bu konuda herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurguladılar.