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’dan ’ye başvuru

Kara Kartal’dan TFF’ye başvuru
Giriş Tarihi: 25.12.2019

yönetimi derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi

Geçtiğimiz hafta oynanan F.Bahçe- Beşiktaş maçının yankıları dün de sürerken siyah-beyazlı kulüp VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının yarına kadar açıklanması yönünde talepte bulundu. Yapılan başvuruda şu görüşlere yer verildi:

TÜM KAYITLARI İSTEDİLER

"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Maçın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü 17.00'ye kadar paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

MENSAH İDDİASI

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın peşine düştü. Kayserispor yönetiminin oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedilirken Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da gelişmeleri doğruladı ve "Beşiktaş ile görüşüyoruz ama resmi bir şey yok" dedi.

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