Karşıyaka umut dolu

Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, “Yoğun tempoda oyuncuların hırsı ve moralli oluşları bizi memnun ediyor” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'da ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Dünü tek idmanla tamamlayan yeşil-kırmızılılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Zorlu ikinci yarı öncesi Kaf-Kaf, Antalya'da güç depoluyor. Kadrolarının çalışma temposundan çok memnun olduklarını belirten Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Zorlu ikinci yarı öncesi güç depoluyoruz. Yoğun ve yorucu geçen idmanlara rağmen takımın moral ve motivasyonu üst seviyede.



BÜYÜK ÖZVERİ



Bu durum elbette bize gelecek için büyük umut veriyor. Yapılan ağır idmanlara da futbolcularımız büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi. Takıma katılan genç oyuncularının kısa sürede uyum sağladığını belirten Güneş, "Genç ve deneyimli oyuncularımız kıyasıya bir forma rekabetinde. Bu mücadeleden en karlı Karşıyaka çıkacaktır. Teknik heyetimiz formayı isimlere vermez. Kim hak ediyorsa, yaşına bakmadan giyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



MUTLU ALTUĞ'UN DAVASI SONUÇLANDI



Karşıyaka'da eski başkan Mutlu Altuğ'un 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen son olağanüstü seçimli genel kurulun iptal edilmesiyle ilgili açtığı dava, kulüp lehine sonuçlandı. Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığından ayrıldığı kongrenin iptaliyle ilgili açtığı davayı, 1 aylık hak düşürücü süre aşıldıktan sonra dava yoluna gidildiği gerekçesiyle düşürdü. Mahkeme, Altuğ'un 5 Nisan 2018'de açtığı davayla ilgili daha önce 7 ve 15 Mart 2019 tarihlerinde avukatı aracılığıyla yaptığı, "20-21 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçim maddesinin öne alınmasının yok hükmünde sayılması, dernek yönetiminin yetkilerinin tedbiren durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı alınması, kongre belge asıllarının mahkeme kasasında muhafaza altına alınması" taleplerini ara kararla kabul etmemişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ