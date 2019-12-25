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Altay’ın radarında

Kerim Avcı Altay’ın radarında
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Siyah-beyazlılar, Gazişehir’de kalan 30 yaşındaki ’yı listesine aldı

TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye indiren Altay'da kurmaylar devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Ankaragücü'nden stoper Alihan Kubalas ile temasta olan siyahbeyazlı ekibin listesinde son iki sezondur Gazişehir'de forma giyen Kerim Avcı'nın olduğu öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev alan tecrübeli futbolcunun bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadığı için Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Gazişehir'de kadro dışı kalan ve genç takımla idmanlara çıkan Kerim Avcı'nın Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon hiç bir resmi karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncunun devre arasında Gazişehir ile yollarının ayrılması bekleniyor

KAHIRORDU

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Altınordu, Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek ilk yarıyı dış saha galibiyeti alamadan tamamladı. İzmir temsilcisi gurbette çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alarak sadece 3 puan topladı, 21 puan harcadı. Kırmızı-lacivertliler deplasman maçlarında rakip kalelere toplam 3 gol atabilirken, kalesinde ise 11 gol gördü. Dış sahadaki kötü gidişini Giresun karşısında da durduramayan Altınordu, rakibiyle oynadığı 13. karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılından bu yana oynanan 13 maçta Karadeniz ekibi 5 galibiyet alırken, 8 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Altınordu ilk devrenin son maçında Cumartesi günü derbide Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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