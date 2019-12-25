Menemen’de Lale devri

Ekol Göz Menemenspor’un genç teknik patronu Cenk Laleci topladığı 24 puanla İzmir ekibini Süper Lig yarışana ortak etti

Ekol Göz Menemenspor'un her kademesinde görev yapan bu sezonda sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük koltuğuna oturan Cenk Laleci fırtınası esiyor. İzmir ekibinde uzun yıllar takım kaptanı olarak forma giyen daha sonra antrenör ve sportif direktörlük yapan Laleci ekibini Süper Lig potasına soktu. Genç teknik adam, 11 maçta 24 puan topladı. Menemenspor'un 10 maçtır da bileği bükülmüyor. Yakalanan başarının tesadüf olmadığını belirten sarı-lacivertli ekibin başarılı teknik patronu Cenk Laleci, "Biz birbirimize inandık. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Başarıya aç bir ekibiz. Geldiğimiz yer kesinlikle tesadüf değil. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



UYUM SORUNU AŞILDI



Uyum sorununu atlattıktan sonra işlerin rayına oturduğunu belirten Laleci, "Sahaya futbolun gerçeklerini yansıtıp savaşıyoruz. Çocuklar kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği zaman neleri yapabileceklerini gösterdiler. Menemen'in takıma sahip çıkması lazım" diye konuştu.



YERLİLER İŞBAŞINDA



Bursaspor'u kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ve ilk kez mücadele ettiği ligde direkt Süper Lig potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor'u yerli oyuncuları şaha kaldırdı. İzmir ekibinin ligde attığı 21 golün hepsini Türk futbolcuları kaydetti. Takımın en skorer ismi 4 golle Ali Özgün oldu. Mustafa Çeçenoğlu ve Hüseyin Çolak da 3'er kez gol sevinçi yaşarken, Mehmet Boztepe ile Taşkın Çalış 2 defa fileleri sarstı. Diğer gollere ise Ercan, Tayfun, Halil İbrahim, Ali Keten ve Murat Elkatmış imza attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ