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şan can derdinde

Menemenspor şan Altınordu can derdinde

25.12.2019, 12:48

1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında cumartesi günü ile Ekol Göz arasında oynanacak derbisine iki takım farklı hedeflerle çıkacak. İki ekip için de önem taşıyan maçta ev sahibi konumundaki kırmızı-lacivertliler tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için, sarı-lacivertliler ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için ter dökecek.

Oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Altınordu, düşme hattının 3 puan önünde 14'üncü sırada yer alıyor. Son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan ligin yeni ekibi Menemenspor ise 28 puana ulaşıp 2. sıraya yükselerek hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Menemenspor'un başarısını takdir ettiklerini belirterek, "Bulundukları yeri hak eden bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanarak devre arasına alt sıralardan uzaklaşmış, rahat bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci de 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Altınordu'nun iyi futbolunu puan tablosuna yansıtamadığını ifade eden genç teknik adam, "Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 resmi maçta Menemenspor 2, Altınordu 1 galibiyet alırken, 3 müsabaka berabere bitti.

DHA

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