VAR canlı yayınlansın

Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan başarılı teknik direktör Hikmet Karaman, VAR sisteminin Almanya’daki gibi şeffaf olması gerektiğini söyledi.

HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK

Hocam bu VAR sistemi hem bizde, hem de Avrupa'da sorun oldu. Ne olacak bu işin sonu?

"Yunanistan'da VAR kararlarına isyan eden Oliympiakos taraftarları VAR hakemlerinin evini basmış. Bu sorun sadece Türkiye ve Yunanistan'da değil, Almanya başta tüm Avrupa ülkelerinde de var. Ama spor kamuoyunu tatminin şeffaflıktan geçtiğinin bilinci içerisinde davranıyorlar ve en önemlisi de bence bu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez'in, "Attığım golde ofsayt yoktu, Var tarafından iptal edilmesi hataydı" demesi üzerine Almanya Futbol Federasyonu Gomez'i davet ederek VAR kayıtlarını değerlendirdi futbolcu özür dilemek zorunda kaldı."



ŞEFFAF DAVRANMAK ŞART



"Şeffaf davranmak, ayrıca gerekirse hakemle VAR arasındaki konuşmaları açıklamak güzel bir davranış olur herkesi rahatlatır. Çünkü hakem "VAR beni uyarmadı" diyor, VAR da, "Biz uyardık dinlemedi" diyor. Ayrıca Avrupalılar, VAR kararlarının süratle verilmesi üzerinde duruyorlar. 3-5 dakika beklemek tereddütleri ve yorumları daha da artırıyor. Nitekim Almanya Futbol Federasyonu VAR kararlarının 35 saniye içerinde verilmesini kararlaştırdı. Antalya'da devre arası bir VAR seminerinin yapılmasında yarar olabilir."



Sayın Hocam; Göztepe zirveye oynayan takımları bir bir yeniyor. Sizce sezonu kaçıncı sırada bitirir?

"Ben haftalar önce YENİ ASIR'a "Göztepe ligi 6 veya 7.sırada bitirir" dediğimde, "Amma atıyor" diyenler vardı ama gördünüz ben haklı çıktım. Yine iddia ediyorum, Göztepe ilk 6-7 takım arasına girer, Başakşehir'den sonra en iyi kadro Göztepe'de var. Hele Mossoro, Yasin ve Eren Derdiyok'u kulübede oturtabiliyorsanız benim sözlerimin doğruluğunu yansıtmıyor mu? Ama kolay kart görüyor, cezalı duruma düşüyorlar, bu sorunun çözülmesi gerek. İki hafta Alpaslan yoktu, şimdi de Titi ve Gassama ve Jerome da cezalı. Poko müzmin sakat. Göztepe kadrosunu iyi korumalı. Her adama ihtiyacı var.



ÜST SIRALARI ZORLAR

"Daha önce de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Göztepe yeni stadında ikinci yarıda çok daha başarılı olacaktır. Ligin ikinci yarıları zordur ama Gözte- pe bu kadroyu korur ve en azından iyi bir golcü ve stoper alırsa zirveyi zorlar."



Sivas uçtu gidiyor hocam. Sizce bu işin sonunu getirebilir mi?

"Sivasspor'un büyük başarısını kutluyorum. Ama şimdiden, "Şampiyon olur" diyemeyiz. Esas zirve yarışı ligin ikinci yarısında koyulaşacaktır. Çünkü takımlar ilginç puan kayıplarına uğruyor, ne olacağı belli olmuyor. Ayrıca ara transferde gidenler, gelenler olabilir. Cazip transfer önerilerine kulüpler, "Evet" diyebilir. Sivasspor'da da Emre Kılınç, Ugur Çifti, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt şimdiden birçok takımın gözdesi durumunda. İyi paralar verilirse ne olur bilinmez. Bu da takımı hedeften uzaklaştırabilir. Sivasspor kadar, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın da şansları var. Yarışı kesinlikle bırakmazlar." "Hatırlarsınız geçen sezon Galatasaray devreyi 8 puan feriden bitirmiş ama sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Futbolda bu her zaman var. Başakşehirspor da kaç yıldır şampiyonluğu kovalıyor. 'Bu sene olacak' derken, bir anda işin rengi değişiyor, başkaları hedefe ulaşabiliyor. Üç puanlı sistemde 8-10 puanlık farkın çok fazla önemi yok. İki galibiyete bakar. Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Galatasaray da o yüzden yarıştan hiç kopmazlar."



Denizlispor 5 hafta sonra ilk yenilgisini Alanya'dan aldı. Hem de sahasında 5 gol yedi.

"Denizlispor'un, Alanyaspor önündeki 5-1'lik hezimetini normal bir sonuç olarak kabul etmiyorum. Ama yeşil-siyahlı takımın bu maçtan çıkaracağı önemli dersler olmalı. Bir takım 1 gol yiyince bu kadar teslimiyetçi davranmaz, 5-6 dakika içerisinde 3 gol yemez. Bu, Denizlispor'un konsantrasyon eksikliğini gösterir. Maçın 90 dakika olduğunun bilinciyle her dakika mücadele etmesi gerekliliğini unutmaması gerektiği gerçeğini gözler önüne serer. Alanyaspor'un golcüleri yakaladıkları tüm pozisyonları gol yaparken, Denizlispor'un kaleci-defans birlikteliğinin zafiyetini ortaya çıkardı. Mehmet hoca (Özdilek) gerekli önlemleri alacaktır.



RODALLEGA'NIN KATKISI ŞART



"Denizlispor'un dış sahada kazanıp, evinde zorlanmasının bir sebebi olmalı. Demek ki takım evinde stres yaşıyor, deplasmanda daha rahat oynayarak kontrataklarla sonuca gidiyor. Yani sorun aslında psikolojik. Ama bunu aşarak 9 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'e temel atacaklarına inanıyorum. Rodallega her maç golcülüğünü konuşturmalı.



DİP'TE ÇOK BÜYÜK YARIŞ OLACAK



Şampiyonluk kadar ligin tehlikeli bölgesinde de ikinci devrede müthiş bir mücadele yaşanacak. Kayserispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor ve Kasımpaşa şu anda potadan çıkma mücadelesi veriyor. Ama G.Birliği. ÇAYKUR Rizespor ve Denizlispor da çok dikkatli davranmalı.