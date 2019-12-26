1. Amatör’ün demir bilekleri

86 takımın mücadele ettiği ligde Bozyaka, Karabağlar ve Buca Bld’nin bileği bükülmedi

İzmir 1. Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı doludizgin devam ederken, 8 grupta 86 takımın mücadele ettiği ligde henüz 3 takım yenilgi yüzü görmedi. F Grubu'nda yer alan Bozyakaspor, 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanla liderliğini sürdürüyor. 26 puanla ikinci sırada yer alan Karabağlar Futbol Kulübü de Bozyaka gibi yoluna namağlup olarak devam ediyor. Karabağlar da oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti



BUCA BLD FARKI



G Grubu'nda da Buca Belediyespor rüzgarı esiyor. U-19 takımının da namağlup yoluna devam ettiği A Takım'da şu ana kadar oynadığı 13 karşılaşmada sadece 1 beraberlik aldı. Buca ekibi, 40 puanla lider durumda. Buca Belediyespor, Pazar günü Şirinyer Sahası'nda oynadığı maçta Fırat Seyhangücü'nü 12-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetini elde etti.