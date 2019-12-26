AFDK acımadı

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Salihli Belediye ile Aliağa FK arasında oynanan maçta çıkan olaylara ceza yağdırdı

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol Kulübü arasında oynanan maçta çıkan olaylara el koyan Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) iki kulübe de ceza yağdırdı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan 13. hafta maçında 9 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma 79. dakikada yarıda kalmıştı. Disiplin Kurulu, Salihli Belediyespor'u 3-0 hükmen galip ilan ederken, kulüplere para cezası, 9 futbolcuya ise men cezası verdi. AFDK Salihli Belediyespor'a para cezasının yanı sıra 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Çıkan olaylar sebebiyle futbolculara da ceza yağdıran AFDK, Salihli'den Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin'e 3 maç ceza verirken, Aliağalı Aykut Geçmen'i 7, Emre Balak'ı 5, Enes Yıldırım'ı 4, Güray Kula ve Özkan Yılmaz'ı 3, Necati Önal'ı ise 2 maç ile cezalandırdı. Kurul ayrıca Salihli Belediyesi basın biriminde görevli Murat Muzaklar'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Salihli Bld’ye - Aliağa maçında kavga var