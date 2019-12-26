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Akigo’da eksik çok

Akigo’da eksik çok
Giriş Tarihi: 26.12.2019

’da, Taha, sakatlıkları Aykut ve Rotman da cezalı oldukları için Keçiörengücü maçında oynamayacak

TFF 1. Lig'de ilk yarı maratonunu Pazar günü Play-Off hattındaki Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Akhisarspor, bu maçta 4 önemli futbolcusundan eksik olacak. Orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'in devreyi kapattığı yeşilsiyahlılarda diğer orta saha oyuncuları Aykut Çeviker ve Rajko Rotman da zorlu deplasman öncesi cezalı duruma düştü. Öte yandan, Boluspor mücadelesinde sakatlanan stoper Uğur Arslan Kuru da bu maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Görev yapamayacak oyuncular var ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz" dedi.

CİKALLESHİ DÖNÜYOR

Akhisar'da, cezalı olduğu için Bolu maçında forma giyemeyen Arnavut forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi, Keçiörengücü sınavında formasına kavuşacak. Ligde 10 maçın 9'unda ilk 11'de sahaya çıkan ve 804 dakika şans bulan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 5 gol attı.

KENAN MOLLA

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