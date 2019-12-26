Anadolu Efes zirve için en kritik virajda

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde bugün İsrail ekibi Maccabi FOX'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak. Son maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına yenilen lacivert-beyazlılar, 12 galibiyete sahip İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın arkasında averajla 3. sırada yer aldı. İstanbul'a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı.