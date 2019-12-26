Bal-Kes’te deprem

Maddi krizdeki Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da, Halil İbrahim Çolak’ın ardından Hırvat defans oyuncusu Glumac da sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da yaprak dökümü sürüyor. Geçen hafta başkan Kadir Dağlı'yla görüşen ve Samsunspor'dan gelen transfer teklifini değerlendirmek istediğini söyleyip ayrılan Halil İbrahim Çolak'ın ardından Hırvat defans oyuncusu Tomislav Glumac da kırmızı- beyazlı takıma veda etti. 28 yaşındaki Glumac, alacakları nedeniyle geçtiğimiz hafta TFF'nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli stoper, sözleşmesini feshetti. Glumac'ın takımdan ayrılması, kırmızı-beyazlı taraftarları çıldırttı. Sosyal medyadan yönetime ateş püsküren taraftarlar, başkan Kadir Dağlı ve kurmaylarını istifaya davet etti.



5.5 SEZONDUR OYNUYORDU



28 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu Tomislav Glumac, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 12 maçta banko görev yaptı, 1073 dakika sahada kalıp 2 gol attı. 2014- 2015 sezonunun devre arasında Hırvatistan 1. Lig ekibi RNK Split'ten gelen Balıkesirspor'a gelen Glumac, 5.5 sezonda Balıkesirspor'da 138 karşılaşmaya çıktı, 5 gol kaydetti.

ÜMİT YÖNEY