Beşiktaş’ta hayal kırıklığı

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta teknik heyet 4 futbolcudan istediği verimi bir türlü alamadı. Boyd, N’Koudou, Douglas ve Ruiz bekleneni veremedi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta teknik heyet 4 futbolcudan istediği verimi bir türlü alamadı. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd olmak üzere N'Koudou, Douglas ve Ruiz'in gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşadı. Elneny ilk haftalarda gördüğü kırmızı kartla 3 hafta ceza alırken, N'Koudou, Douglas, Ruiz gibi isimler sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçırdı.



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Yeni transferlerden yalnızca Diaby ve N'Koudou gol atabildi. En büyük hayal kırıklığını ise Tyler Boyd yaşattı. Büyük umutlarla transfer edilen Boyd, ligin ilk 4 maçında şans bulmasına rağmen fırsatı değerlendiremedi ve kulübeye hapsoldu. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayıracağı da ifade edildi.