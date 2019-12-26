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’ta hayal kırıklığı

Beşiktaş’ta hayal kırıklığı
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'de oynadığı son iki maçı kaybederek zirve yarışında büyük yara alan 'ta teknik heyet 4 futbolcudan istediği verimi bir türlü alamadı. Boyd, N’Koudou, Douglas ve Ruiz bekleneni veremedi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta teknik heyet 4 futbolcudan istediği verimi bir türlü alamadı. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd olmak üzere N'Koudou, Douglas ve Ruiz'in gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşadı. Elneny ilk haftalarda gördüğü kırmızı kartla 3 hafta ceza alırken, N'Koudou, Douglas, Ruiz gibi isimler sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

REVİZYON YAPILACAK

Yeni transferlerden yalnızca Diaby ve N'Koudou gol atabildi. En büyük hayal kırıklığını ise Tyler Boyd yaşattı. Büyük umutlarla transfer edilen Boyd, ligin ilk 4 maçında şans bulmasına rağmen fırsatı değerlendiremedi ve kulübeye hapsoldu. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayıracağı da ifade edildi.

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