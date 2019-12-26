Beşyıldızlı Hitab

Beşyıldız taraftara tek tip kıyafet alarak tribünlerde güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Taraftarın deplasmanlara kolay gidebilmesi için bir otobüs daha alacak

İzmir 1. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren ve oynadığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 yenilgi alarak zirveyi kimseye kaptırmayan Hitabspor, tüm Türkiye'ye örnek olacak güzellikler sergiliyor. Başkan Hakan Beşyıldız'ın profesyonel takımlara taş çıkartan prensipli yapısıyla kurduğu Hitabspor adım adım Süper Amatör'e koşarken futbolcularının maçlara birlik beraberlik içinde kolay ulaşması için kulübe otobüs satın aldı. Sporcularının en iyi malzemelerle en iyi yerlerde çalışması için çabalayan Beşyıldız ayrıca taraftarlara tek tip kıyafet alarak tribünlerde güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Bununla da yetinmeyen kulüp başkanı Hakan Beşyıldız taraftarların dış saha maçlarına daha kolay gidebilmesi için kulübe bir otobüs daha alacağını açıkladı. Kurulduğu 2018 Aralık ayından bu yana Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hitabspor'da başkan Hakan Beşyıldız, kısa sürede takımının idman yapacağı saha sorununu da çözdü. Beşyıldız, Bornova'daki bir viyadüğün altını idman yapabilmek için suni çim sahaya dönüştürdü.



HEDEF ÜÇÜNCÜ LİG



Takımı için hiçbir masraftan kaçınmayan Hitabspor Başkanı Hakan Beşyıldız, 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımını profesyonel ligde oynuyormuş gibi yönetiyor. Geçen sezon yolculuğuna 2. Amatör Küme'de başlayan ve daha ilk yılında şampiyon olan Bornova ekibinde başkan Hakan Beşyıldız'ın takımı 3 yıl içinde 3. Lig'e çıkaracağı öğrenildi.



HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMIYOR



Futbolda Fair-Play ruhunu ön plana çıkaran Hitabspor Başkanı Hakan Beşyıldız, 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımını profesyonel ligde oynuyormuş gibi yönetiyor. Beşyıldız, 3. Lig takımlarında bile olmayan takımına otobüs alırken, oyuncularına da en kaliteli idman malzemelerini alıp formaları giydiriyor. İzmir'e yeni bir soluk getiren Beşyıldız, taraftarlarını da düşünerek onlara da tek tip polar dağıttı, dış saha maçlarına gitmeleri için de otobüs satın alacak.