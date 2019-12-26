Birlik zamanı

Süper Lig yarışında olan Ekol Göz Menemen’in teknik patronu Cenk Laleci, “İzmir, Süper Lig’i istiyorsa destek olsun” dedi

TFF 1. Lig'de ikinci sırada yer olan Ekol Göz Menemenspor'da Cumartesi günü oynanacak olan Altınordu derbisi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Tarihimiz de ilk kez mücadele ettiğimiz 1. Lig'de önemli işlere imza atarak Süper Lig yarışında kendimize yer bulduk. Ekol Göz Menemen'in tarih yazması için tüm İzmir'in bize destek olup sahip çıkmasını istiyoruz. İzmir'den bir kulübün daha Süper Lig'e çıkması kente büyük enerji katacaktır. Biz mütevazi bir ilçe takımı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu çocuklara destek olunsun. Bu kent Süper Lig'de daha fazla takımla temsil edilmek isteniyorsa şimdi Ekol Göz Menemens'e destek zamanı" diye konuştu. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Cenk Laleci, "Altınordu iyi bir takım. Oyun sistemi olan bir ekip. Onlar da bir çıkış içindeler ve yukarıya tırmanmak için bir çıkış yolu arıyorlar. Biz de yerimizi sağlama almak istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ