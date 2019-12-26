Borç ligden çektirdi

İzmir'in 76 yıllık köklü kulübü Selçuk Efesspor, profesyonel ligden kalan borç yüküne daha fazla dayanamadı. Selçuk Efes, 19 yıl önce düştüğü profesyonel ligden kalan bir milyona yakın vergi borcu nedeniyle Amatör Küme’den çekildi

İzmir'in 76 yıllık köklü kulübü Selçuk Efesspor, profesyonel ligden kalan borç yüküne daha fazla dayanamadı. Kırmızı- beyazlılar, yokluklar nedeniyle mücadele ettiği 1. Amatör Küme H Grubu'ndan çekilmek zorunda kaldı.



ÖDEME YAPAMIYORUZ



1988-1989 sezonunda 3. Lig'e çıkan ve 2000 yılında yeniden amatöre düşen İzmir ekibi, 19 yıllık vergi ve sigorta borçları nedeniyle 11. haftada ligden çekildi. Profesyonel ligde mücadele ettiği dönemden kalan 300 bin liralık sigorta ve ve faizleriyle birlikte 600 bin lirayı aşan vergi borçları nedeniyle A takımı ligden çektiklerini ifade eden kulüp başkanı Murat Sengel, "Belediye bize destek oluyor. İdman yapacak sahamız var, malzemelerimiz de tam. Ancak yapılandırdığımız borçlar yüzünden futbolculara ödeme yapamıyoruz. A takımı da ayakta tutamıyoruz. Bu nedenle ligden çekilme kararı aldık. Çok üzgünüz" dedi.