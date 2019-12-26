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Nunnally’nin peşinde

Fenerbahçe Beko Nunnally’nin peşinde
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Bu sezon hem ligde, hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmalar çalışmaları sürüyor. Stimac ile yollarını ayıran ve Malcolm Thomas'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım eski oyuncusu Nunnally'i listesine aldı. Sarılacivertli ekibin Nunnally'e sezonun kalan bölümü için 300 bin dolarlık teklif sunduğu öğrenildi. İddiaya göre Çin ekibi Shanghai Sharks'ın, maaşında büyük bir indirime gitmedikçe oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Yönetimin ayrıca başantrenör Zeljko Obradovic ile önümüzdeki günlerde sözleşme uzatacağı bildirildi.

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