Fenerbahçe saldırıyor

İstanbul temsilcisi uzun süredir gündeminde olan Kolarov için Roma ile bir kez daha temasa geçti. Eğer İtalyan ekibi sol beke oyuncu alırsa Sırp yıldız Fener'e imza atacak

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de sol beke takviye çalışmaları hızlandı. Sarılacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Aleksandar Kolarov'un transferi için Roma ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Kolarov teklife yeşil ışık yakarken, İtalyan ekibinin Arsenal forması giyen Kolasinac ve Atletico Talleres'te oynayan Facundo Medina'dan birini transfer etmesi halinde Sırp yıldıza transfer izni vereceği açıklandı.



GÖZLER İTALYAN EKİBİNDE



Roma Sportif Direktörü Petrachi'nin, Kolarov'la görüştüğü ve sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği de ifade edildi. Eğer Fenerbahçe yönetimi, Kolarov'un transferini gerçekleştiremezse yüzünü Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'e çevirecek. İtalyan basını Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.



5 MAÇTA OYNADI



Bu sezon Milan'da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.

GERGİN BEKLEYİŞ



Fenerbahçe'de bu sezon müthiş bir performans yakalayan Ozan Tufan'ın sözleşmesi sezon sonunda biterken, yönetim yıldız futbolcuyla devam konusunda bir görüşme yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekipleri Crystal Palace ve Leicester City'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcuyla şu ana kadar bir anlaşma sağlayamadı.



ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK



Eğer yönetim, Ozan'la yeni sözleşme imzalayamaması halinde yetenekli oyuncu 1 Ocak itibarıyla başka takımlarla kontrat imzalayabilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ozan Tufan ile bizzat görüşeceği ve kalmasını isteyeceği öğrenildi. Koç ile Tufan'ın bir-iki gün içinde bir araya geleceği açıklandı. Eğer anlaşma sağlanamazsa yeni sezon öncesi Ozan Tufan'ın yerini doldurmak için transfer çalışmaları başlayacak.