Galatasaray bombalayacak

Sarı-kırmızılılar, M.United’dan Nemanja Matic ile RB Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı

Süper Lig'de bekleneni veremeyen Galatasaray'da yönetim, takıma takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İngiliz devinde forma şansı bulamayan Sırp oyuncu Matic, takımdan ayrılmak istediği bildirdi. G.Saray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği, yöneticilerin kısa süre içerisinde İngiltere'ye çıkarma yapacağı belirtildi. Yönetimin ayrıca Leipzig'in sol beki Saracchi ile de her konuda anlaştığı öğrenildi.



İMZALAR KONUŞACAK



Galatasaray'ın, Leipzig'in 2018'de 12 milyon Euro'ya aldığı ve halen piyasa değeri 10 milyon Euro olan Marcelo Saracchi'nin yıllık ücretini karşılayacağı ifade edildi. 22 yaşında ve 1.72 metre boyundaki Uruguaylı futbolcunun da İstanbul ekibine gelmeye sıcak baktığı açıklandı.



WESLEY SNEİJDER'DEN JEST



G.Saray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020'deki jübile maçı için Türkiye'den eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı davet etti. Sneijder, İspanya, İtalya ve Türkiye'de birlikte oynadığı futbolcular arasında oynanacak maç ile yeşil sahalara veda edecek.