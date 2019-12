Göztepe ile Avrupa’ya

Göz-Göz’ün genç yıldızı Halil Akbunar sarı-kırmızılı camiaya umut verdi, hedefini açıkladı: Yıllardır Göztepe'deyim. Ben ve arkadaşlarımın en büyük ideali yeni stadımızda büyük zaferlere imza atmak ve bu formayla Avrupa'da oynamak

Süper Lig'de 2-1 kazanılan Galatasaray karşılaşmasında galibiyet golünü atan Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, en büyük hayalinin sarıkırmızılı formayı Avrupa arenasında da terletmek olduğunu söyledi. Altyapısından çıktığı Göztepe'de 2011-12 sezonundan beri 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Hedefimiz yeni stadımızın açılışıyla birlikte üst sıralar. Yukarılara oynayacağız. Benim önceliğim Göztepe forması ile Avrupa'da mücadele etmek. Bunun için hepimiz mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.



SİVAS MAÇINA ODAKLANDI



Galatasaray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadıklarını ancak artık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını anlatan Halil, "Bu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak alternatiflerimiz de çok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maça da 3 puan için çıkacağız ve oradan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galip gelemesek bile kesinlikle iyi bir oyun ortaya koyacağız. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçıyla da yeni stadımızın açılışını yapacağız. Bu yönüyle de güzel bir olay olacak. Beşiktaş'a karşı da 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



ÜÇ ŞAMPİYONLUK



Halil Akbunar, genç yaşına rağmen Göztepe'nin en uzun süre formasını giyen futbolcuları arasında yer aldı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve müthiş futboluyla gönüllerde taht kuran Akbunar, Göztepe'nin 19 yıldır formasını giyiyor. İzmir ekibi ile sayısız başarılara imza atan Akbunar, bir kez 2. Lig, iki kez de 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu süreçte her teknik adamın bankosu olan yıldız oyuncu şimdiden Göztepe tarihine adını yazdırdı.



TAM 35 AKBUNAR



2010 yılından bu yana Göztepe forması giyen 27 yaşındaki Halil, sarıkırmızılı formayla bugüne kadar 260 maça çıkarken Galatasaray'a karşı attığı golle İzmir'in plaka numarası olan 35'e ulaştı



AÇILIŞ VE VEDA GOLLERİ ONDAN



Göztepe'nin 3.5 yıl iç saha maçlarını oynadıktan sonra veda ettiği Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk ve son gollerine imza atan Halil Akbunar, "Elazığspor maçıyla Bornova Stadyumu'nun açılış golünü atmıştım. Stadyumun bizim için olan kapanış golü de bana nasip oldu. Bunun için de mutluyum, benim için güzel bir hatıra oldu. Özellikle de 3 puanı getiren golü attığım için mutlu oldum. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz, bizim için her şey güzel gidiyor" dedi.



İLHAN PALUT'UN SİVASSPOR'DAN KORKUSU YOK



Göztepe'de savunmada Gassama ve Titi'nin yanı sıra ileri uçta Jerome'un cezalı olması nedeniyle teknik direktör İlhan Palut ince hesap yapıyor. Alpaslan'ın maça yetişmeme ihtimalini de hesaplayan Palut'un savunmada Gassama'nın yerine sağ bekte Murat Paluli, Titi'nin yerine stoperde Leo'yu kullanmayı planlıyor. Berkan'ın cezasının sona ermesiyle sol bekte rahat nefes alan Palut, ileri uçta da Jerome'un yerine Deniz'i değerlendirecek



"KESİNLİKLE ÇEKİNMİYORUZ"



Teknik direktör İlhan Palut, eksiklere rağmen Sivas'a iddialı gittiklerini belirterek, "Rabimizin lider olması, 8 maçtır yenilmiyor olması ve evinde hiç yenilmemesi ve bizim eksiklerimiz önemli değil. Bahanemiz yok. Bizim için her oyuncu değerli ve hepsine güveniyorum. Sivasspor'dan puan veya puanlar almaya gidiyoruz"dedi.



SİVAS'A 7 EKSİKLE GİDİYORLAR



Süper Lig'de Galatasaray'ı evinde 2-1 yenerek camiasını sevince boğan Göztepe, devrenin son haftasında Pazar günü lider Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu. Çıkışını sürdürmek isteyen Göz-Göz'de zorlu karşılaşma öncesi stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome cezalı duruma düştü. Tedavileri süren orta saha oyuncuları Poko ve Alpaslan'ın yanı sıra stoperler Atınç ve Hakan sakat. Alpaslan'ın durumunun maç günü belli olacağı belirtildi. Göztepe'de sakat olan Poko ve Alpaslan'dan sonra Halil de G.Saray maçında gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaştı.