Horoz’da parola zafer

6 puanlık maça çıkacaklarını belirten teknik patron Özdilek, “Başkent’te tek hedef galibiyet. İkinci yarıya moralli başlamak önemli. Hata istemiyorum” dedi

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Ankaragücü'nü mağlup ederek ilk yarıyı 24 puanla bitirmek istediklerini, ikinci yarıya moralli girmeyi arzuladıklarını söyledi. Kulüp binasında basın toplantısı yapan Özdilek, Alanyaspor karşısında alınan 5-1'lik yenilginin yol kazası olduğunu belirterek, bu maçı telafi etmek için mutlak kazanmak istediklerini söyledi. Rakibin konumunun kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Özdilek, "Daha önce söylemiştim. Süper Lig'e çıkan 3 takımdan 2'si genelde çıktıkları yıl düşüyor. Bu nedenle ilk yarıda ne kadar puan toplarsak kar. Çetin bir maç olacak. Hata lüksümüz yok" dedi.



5 TRANSFER GEREKİYOR



Süper Lig'de ikinci yarıların daha zor geçtiğini vurgulayan teknik direktör Mehmet Özdilek, ikinci devrede kadro derinliğini artırmak için 5 nokta transfer yapmak istediklerini belirtti. Özdilek, "Transfer raporumuzu yönetime sunduk. Sportif direktörümüz Burak Özsaraç görüşmelerine başladı" diye konuştu.



HÜSEYİN'İN FORMA AŞKI



Yukatel Denizlispor'un hafta içinde sözleşmesini 31 Mayıs 2022'ye kadar uzattığı kaleci Hüseyin Altıntaş, 3 yıldır Horoz'da ama 10 dakikası ligde olmak üzere, 2 kupa maçına çıktı. 25 yaşındaki Hüseyin, sabırla kendisine gelecek şansı bekliyor. Denizlispor'da hep üçüncü kaleci konumunda kalan Hüseyin'in Horoz aşkı büyük.



BERGDİCH 8 HAFTA YOK!



Denizlispor'a, Trabzonspor maçında kasığından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Zakarya Bergdich'ten kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun çekilen MR sonucu şok etkisi yarattı. Sağ kasık tendonunda zorlamaya ve darbeye bağlı yırtık meydana geldiği ve oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme üzerine şok yaşayan yeşil-siyahlılarda teknik heyet sol bek takviyesi için yönetime rapor sundu.



MBAMBA: 'HAZIRIM'



Denizlispor'da, uzun süredir sakat olduğu için forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Kibong Mbamba kendini artık iyi hissettiğini belirtti. Mbamba, "Artık iyileştim ve hazırım. Ama futbolcu oynayarak daha hazır hale gelir. Formamı özledim. Hocamız şans verirse göreve hazırım. 5-1'lik yenilgi hepimizi derinden üzdü. Bunu telafi edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP