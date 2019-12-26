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’da Burak gitti

Karşıyaka’da Burak gitti
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Yeşil-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Aksarayspor’a kiralandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak. Yeşil-kırmızılı ekipte bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig karşılaşmasında forma giymişti.

İLK RAKİP NİĞDE FK

Karşıyaka'da alt yapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2. Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.

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