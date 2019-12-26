Pınar Karşıyaka kendini aştı

Geçen sezon 28 maçta 11 galibiyete ulaşan İzmir ekibi bu sezon müthiş performansıyla aynı başarıyı ligin henüz 13. haftasında yakaladı

ING Basketbol Süper Lig'de Pınar Karşıyaka rüzgarları esiyor. Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yıllar sonra yeniden zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, şimdiden geçen sezonki performansını yakaladı. Geçen sezon ligde sezon boyunca 28 maçta 11 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon henüz 13 haftada aynı galibiyet sayısına ulaştı. Kaf-Kaf tek galibiyet daha alması durumunda 2017-18 sezonundaki 30 maçta 12 galibiyet performansını da yakalayacak.



HEDEFLERİ ŞAMPİYONLUK



Ligde sadece Bahçeşehir'e ve Tofaş'a yenilen, F.Bahçe, G.Saray ve son olarak Beşiktaş'ı dize getiren Kaf-Kaf ilk 13 haftaya 11 galibiyet sığdırdı. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 10 maça çıkan KSK sadece 1 maçı kaybedip 9 maçı kazandı. Binlerce kilometre yol kat ederek 23 maça 20 galibiyet sığdıran Pınar Karşıyaka, taraftarlarını hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk havasına soktu.



EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Pınar Karşıyaka'nın sahasında son kurbanı Beşiktaş oldu. Bu sezon ligde Büyükçekmece, İTÜ, Telekom, G.Saray, F.Bahçe, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ı yenen KSK sahasında 7'de 7 yaptı. FIBA Avrupa Ligi'nde de sahasındaki 5 maçı da kazanan yeşil-kırmızılılar sahasını taraftarlarına 11 maçta kabus yaşattı. Karşıyaka Beşiktaş maçında da müthiş mücadelesiyle taraftarlarını sevince boğdu. Karşıyaka 2019'un son maçında Ormanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kaf-Kaf FIBA Avrupa Ligi'nde ise 8 Ocak 2020'de Bahçeşehir'in konuğu olacak.



UFUK'TA YENİ ZAFERLER VAR



Başantrenör Ufuk Sarıca, hedeflerinin hem lig, hem de Avrupa'da tarihi zaferler olduğunu söyledi. Son 3 maçta ligde Darüşşafaka ve Beşiktaş'ı, Avrupa'da Enisey'i yendiklerini hatırlatan Sarıca, "Taraftarımız, oyuncularımız, sponsorumuz ve camiamızla yakaladığımız enerji bizi büyük zaferlere taşıyacak" dedi.