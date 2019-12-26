Süper Amatör’de süper gidiyorlar

Kuzey Grubu’nda Kınık, Güney Grubu’nda da Halilbeyli hiç yenilmedi

İzmir Süper Amatör Lig'de 3 grupta mücadele eden 37 takımdan ikisinin bileğini büken olmadı. Kuzey Grubu'nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kınık Belediyespor, oynadığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligin 3. haftasında liderlik koltuğunu ele geçiren 34 puanlı İzmir temsilcisi, geride kalan 9 haftada zirveden hiç inmedi.



HALİLBEYLİ GEÇİT VERMİYOR



Güney Grubu ekiplerinden namağlup lider Halilbeylispor da rakiplerine gözdağı verdi. Oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Halilbeyli, 25 puanla zirvede. İzmir ekibi ligin 7. ve 11 haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Halilbeylispor bu grupta Bayındırspor, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor ile Bölgesel Amatör Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.