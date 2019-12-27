45 Manisa geliyor

Manisa 2. Amatör Küme’de mücadele edecek 45 Manisaspor, yeni sezon öncesi transfere devam ediyor. Başkan Yunus Emre Şahin, “Şampiyon olacağız” dedi

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele edecek olan 45 Manisaspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Mütevellispor'dan İsmail Baycur, Alaşehir'den Muhammet Sefa Bilici, eski Sanayisporlu Faik Şahin, Yörükspor'dan Zafer Yüce, Kayalıoğluspor'dan Uygar Akbuğa ile sözleşme imzalandı. Böylece geçen hafta 11 olmak üzere toplamda 16 futbolcu ile sözleşme imzalanmış oldu. Yapılan transferlerin takıma ve Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen 45 Manisaspor Kulübü Başkanı Yunusemre Emre Şahin, şöyle konuştu:



'HEDEFE KİLİTLENDİK'



"TAKIMIMIZI Rıdvan Türküler hocaya teslim ettik. Allah'ın izniyle bizi bir üst lige çıkaracaktır. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz ve hepimiz mutlu olacağız" dedi. Teknik patron Rıdvan Türküler ise, "Çok gündemde olan isimlerle değil beraber olduğum ve beni tanıyan futbolcularla yola çıkıyoruz. Pazartesi gününden sonra antrenmanlara başlayacağız. Aile ortamını, sevgiyi ve saygıyı zaman içerisinde herkese göstereceğiz. Hedeflere varılır ama hedeflere varmadan önce aile olmak önemli. Aile ortamını oluşturacağına inanıyorum 1. Amatör Küme maçları bittikten sonra transfer edeceğimiz birkaç futbolcu daha var. Yolun sonunda gideceğimiz limanı biliyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK